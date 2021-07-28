الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم المنفى وتبون يبحثان تطور الوضع السياسى والأمنى فى ليبيا

محمد المنفي وعبدالمجيد
محمد المنفي وعبدالمجيد تبون

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر، قادما من الكونغو برازفيل، وذلك في زيارة رسمية تستمر ليومان، حيث يستقبلة رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، في إطار مواصلة التعاون بين البلدين وتأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.

 

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون  وجه في العشرون من أبريل الماضي، دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لزيارة بلاده، وذلك خلال استقبال الأخير وفدا جزائرياً "رفيع المستوى" ضم وزيري الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود.

 

وكان المنفي وصل الإثنين إلى جمهورية الكونغو برازافيل، حيث كان في استقباله الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي دعاه في 15 يوليو الجاري لزيارة الكونغو؛ لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

 

وبحث المنفي خلال لقائه بالرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي يترأس لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

 

وخلال كلمة ألقاها في ختام زيارته للكونغو أمس، دعا المنفي، الاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على دول الجوار ودول القارة الأفريقية.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن المنفي شدَّد على أهمية اللجنة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي الخاصة بالشأن الليبي برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو، لتمكين الاتحاد من تقديم المزيد من الدعم الفعّال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

 

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة التنسيق  بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي لحلحلة القضايا الخاصة بالشأن الليبي، مشيدًا باهتمام الدول الأفريقية بليبيا الذي يؤكد أهمية التوجه نحو القارة الأفريقية وخلق شراكات اقتصادية معها، واستثمار مواردها الاستثمار الأمثل الذي يؤهلها بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

 

وطالب المنفي الدول الأفريقية، بالاتجاه نحو التنمية المستدامة التي تحد من الفقر والبطالة ومساعدة الشباب الأفريقي للاستقرار في بلاده، ليساهم في تنميتها، والعدول عن قرار الهجرة نحو المجهول، لقطع الطريق على الدول التي لديها أطماع في الخيرات الأفريقية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وائل لطفي

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