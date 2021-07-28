صحيفة: نحو 900 عسكرى أمريكى سوف يقررون البقاء فى سوريا

أفادت مصادر لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستبقي على حوالي 900 عسكري، بينهم عناصر "القبعات الخضراء" لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في محاربة "داعش".

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، قوله: "لا أتوقع أي تغيرات الآن للمهمة أو للحضور في سوريا".

وأضاف المسؤول: "في سوريا ندعم (قوات سوريا الديمقراطية) في قتالها ضد (داعش). وهذا كان ناجحا وهذا ما سنستمر به".

ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، الذي من المتوقع إتمامه مع نهاية أغسطس المقبل، وإعلان واشنطن وبغداد يوم الاثنين عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق مع نهاية العام الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث عن سعيه لإنهاء "الحروب الأبدية" التي تخوضها الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن رشح السفير الأمريكي السابق مارك غيتنشتاين للعمل كسفير للبلاد لدى الاتحاد الأوروبي.

وشغل غيتنشتاين منصب سفير الولايات المتحدة لدى رومانيا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو محام دولي وعضو مجلس إدارة "مؤسسة بايدن".

وكان بايدن قال الشهر الماضي إن رؤيته لعلاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تختلف اختلافا جوهريا عن رؤية سلفه دونالد ترامب.

وكشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن أن البيت الأبيض يسعى لتخصيص مليار دولار للمساعدة في إعادة توطين الأفراد الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي.

ونقلت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة قولها إن البيت الأبيض قدم الطلب الجمعة الماضي، على أن يغطي المبلغ المخصص المأوى المؤقت وإعادة التوطين والضروريات الأخرى.

ولتحقيق نتائج جيدة، ينبغي ممارسة ركوب الدراجات الهوائية بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة في كل مرة، ولكن يجب الحصول مسبقًا على موافقة الطبيب للتحقق من عدم المعاناة من مشكلة صحية بالقلب أو النظر أو السمع.