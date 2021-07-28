ما بين الروايات والكتب المترجمة تعرف على أحدث إصدارات الدار العربية للعلوم

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم٬ مجموعة كبيرة من الإصدارات والعناوين التي تتنوع ما بين الروايات والكتب المترجمة.

ومن بين هذه العناوين رواية جديدة للكاتبة السورية حلا الخطيب بعنوان "لمن يهمه المرّ"٬ وفي هذه الرواية تستجيب الروائية حلا الخطيب بكل قوى روحها، وبكل ألم وجدانها، للقضية السورية الموجعة في زمنها التراجيدي، وذلك حينما رصدت في نصها تداعيات الحرب السورية على الأسرة والأفراد بما فيها من حصار وهجرة ولجوء وغربة وحنين، والتي تشكّل بمضامينها السمّة الأكثر بروزاً في حياة السوريين حتى اليوم.

لمن يهمه المرّ

وقدمت الروائية لعملها بمقدمة ومما جاء فيها: "لطالما ربطنا الأزمنة والأمكنة بشيء ما؛ كالليل بالفساد، كالخريف بالفقد، أو حتى في ثقافة الهالويين بالرعب والخوف، كالربيع بالبدايات، وككثير من الأشياء المرتبطة – للأسف – بالعالم الثالث. أشياء عديدة تُفرض حكراً على أزمنة وأمكنة معينة، تجعل من اختلاف التوقيت ذريعة أمان أو ربما طريقة للتهرّب، وقد تجعل من الحدود الجغرافية شيئاً حقيقياً للغاية كحيطان خرسانية مسلحة.لكن دائماً هناك من هو شاهد عيان أو شاهد سماعيّ في الزمكان".

النسخة العربية لكتاب "أزمة المناخ"

في مؤلفهما المشترك المعنون "أزمة المناخ"٬ والذي نقله للعربية الدكتور محمد جياد الأزرقي٬ يناقش المتحاوران د. نُعوم چومسكي ود. روبرت پولِن برنامج الطاقة الخضراء النظيفة على المستوى العالمي، وهو مشروع لإنقاذ كوكب الأرض من كارثة مدمّرة، ولرفع مستويات المعيشة الجماعية وتوسيع فرص العمل وتوفير الهواء النقي والتربة الخصبة والمياه النظيفة الصالحة للشرب في كافة البلدان.

أزمة المناخ

وعلى هذا النحو، يجب فهم الصفقة الخضراء الجديدة في كونها الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتجنب المزيد من العقود الصعبة في ظلّ النيوليبرالية وأزماتها الاقتصادية الشديدة وتدهور مستويات المعيشة، إضافة إلى الإرتفاع المستمر في متوسط درجات الحرارة العالمية.

رواية "لا تتركني وحيدا" موسوعة كاملة عن مرض التوحد

تأتي أهمية رواية "لا تتركني وحيدا"٬ من تأليف الكاتبة خديجة عاشور٬ من كونها موسوعة كاملة عن مرض التوحد وما يجب على الأهل فعله اتجاه طفلهم المريض، والتعريف بأساليب العلاج الحديثة في المراكز الطبية، كما أنها رواية توجه نداءً عاماً للمجتمع؛ فالتوحد بحاجة لتوحد، توحد جهود مركز علاج وأسرة ومجتمع، لذلك ترفع الرواية شعار "لنتوحد لأجلهم"، ولا نتركهم وحيدين. أيضاً تأتي أهمية هذه الرواية من كونها تلقي الضوء على العالم الداخلي للطفل المتوحد، فعدم قدرته على الكلام والتعبير وشرح معاناته لا يعني أنه لا يفهم ما يدور حوله فهو يشعر ويرغب ويحب أشياء ويرفض أخرى.

لا تتركني وحيدا

النسخة العربية لرواية "أبناء الغبار" واستنساخ البشر

رواية الخيال العلمي "أبناء الغبار" من تأليف أرنالدور أندريداسون٬ وتتناول الرواية التعريف بمصطلح أبناء الغبار٬ وهم أبناء مدرسة في ضواحي "ريكيافيك" أُستخدموا كحقول تجارب لاستنساخ البشر أملاً بحياة أبدية أراد إثباتها علماء الجينات، فكبروا مثل نبتةٍ في وعاءٍ.

أبناء الغبار

وبمعنى آخر، في أنبوب اختبار. هم ضحايا أهم اكتشاف علمي في العصر الحديث. أو ضحايا ما يُعرف بالتكاثر اللا جنسي الذي يعتبره البعض الامتداد المنطقي للتقدّم العلمي.. ولكن ماذا عن التقدم الأخلاقي؟ في هذه الرواية العلم والأخلاق نقيضان.. ولكن ماذا لو عادت نسخة ثانية من أحبتنا مرة أخرى؛ كما عاد دانيال إلى حضن أخيه بالمي؟!

رواية "روحي الثامنة" رواية صوفية للكاتبة هيفاء رشاد

ستجد الروح الباحثة عن مسكن لها وسط عالمٍ مادي لا يعترف بوجودها مستقراً بعد رحلة روحية تصاعدية، رسمت لها طريقها الكاتبة هيفاء رشاد السيّد فوسمتها بـ "روحي الثامنة". هي سردية يَصعبُ التعيين (الأجناسي) لها، ولكن يُحسب لها محاولة إخراج فلسفة جلال الدين الرومي من أقفاصها الفلسفية وإسقاطها على عالمنا الحديث. وتفعل الكاتبة ذلك من خلال تتبُّع رحلة (دفتر نموذجي) "Agenda" صُنع في الصين ووُجد مرمياً على طاولة داخل طائرة؛ ستتسع صفحاته لأرواح ثمانية أرواح "شخصيات" وستكتب كل روح على صفحاته أحلامها، وأفراحها وأتراحها، هذا الدفتر النموذجي هو شبيه الأنا/ الإنسانية التي ستحلّق إلى عالم الوجود، وتبحث في كل مكان عن سر وجودها وسط وحدة كونية ملتحمة تصبح للأشياء فيها أرواحاً مثلما للأحياء نفوساً.

روحي الثامنة

النسخة العربية لكتاب "أربعة آلاف أسبوع" من تأليف أوليفر بوركمان

في هذا الكتاب الذي ترجمته دكتورة عائشة يكن٬ يناقش مفهوم الوقت٬ وكيف أن الوقت يمثل أكبر مخاوفنا، فليس هناك سوى القليل منه.الكل يعلم أن الوقت لا يكفي. كلنا مهووس بقوائم مهامنا الطويلة، وبريدنا الممتلئ ونضالنا ضد المشتتات وأحساسنا بتضاؤل فترة انتباهنا، ومع ذلك نادراً ما نربط بين معاناتنا اليومية مع الوقت والمشكلة الأساسية لإدارة الوقت.

أربعة آلاف أسبوع

أربعة آلاف أسبوع، كتاب يستكشف التحديات بأسلوب مبهر، وواقعي للغاية، برفضه للهوس العقيم المتمثل بضرورة انجاز كل شيء، فإنه يقدم للقراء أدوات لبناء حياة ذات معنى، داعياً الى تبني قيودنا بدلا من إنكارها. موضحاً ان الطرق غير المجدية التي توصلّنا اليها في نظرتنا الى الوقت ليست حقائق ثابتة بل هي خيارات أتخذناها بصفتنا افراداً ومجتمعات. إن إكتشافاته العديدة ستؤدي حتماً الى تغيير نظرتك للعالم.

