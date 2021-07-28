الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: حمدوك يتسلم مذكرة لإصلاح الحرية والتغيير

حمدوك
حمدوك

تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مذكرة من اللجنة الفنية لإصلاح "الحرية والتغيير" (الظهير السياسي للحكومة) تضمنت مقترحات لإصلاح "الحرية والتغيير" وجمع الصف، لدى لقائه مساء اليوم الثلاثاء مع أعضاء اللجنة الفنية التي ضمت ١٢ عضواً.


وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الدكتور عبد الله حمدوك رحب، خلال اللقاء، بأعضاء اللجنة الفنية وشكرهم على هذه المذكرة والروح الطيبة والجيدة لتناول قضية الوحدة.


وأكد أعضاء اللجنة الفنية، دعمهم لرئيس مجلس الوزراء ولمبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال _ الطريق إلى الأمام"، مشيرين إلى أنهم ليسو ضد المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنهم يدعون لإصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها من خلال المؤتمر التأسيسي بمشاركة الجميع، لتحقيق الاستقرار السياسي وجمع الصف لدعم الحكومة الانتقالية.


وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية الوصول للمؤتمر التأسيسي، كما تم الاتفاق على إجراء حوار موسع يشمل كل مكونات الحرية والتغيير في هذا الخصوص.

 

و على صعيد آخر ، أرجأت محكمة سودانية، أمس الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لحين البت في طلب قاضي المُحاكمة إعفاءه من نظر القضية.


وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، حيث قدم القاضي طلبًا لإعفائه من متابعة القضية، وإرجاء جلساتها أسبوعين لحين البت في الطلب.


وأوضح القاضي: أنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبه من قبل رئاسة القضاء، سوف يواصل عمله في الجلسة القادمة بعد أسبوعين.


 وأوقفت السلطات السودانية خلال الساعات الماضية، العشرات من قيادات الحزب الحاكم المنحل (حزب البشير) في عدد من الولايات المختلفة، في إطار محاربة الفساد واسترداد أموال البلاد المنهوبة، خلال حقبة البشير.

 

وبحسب ما نقلت صحيفة "الجريدة" السودانية، الأحد: فإن لجنة إزالة التمكين السودانية، أعلنت إيقاف 7 من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول؛ بمحلية مروي بالولاية الشمالية، من بينهم عضو سابق بتشريعي الولاية الشمالية ورئيس المؤتمر الوطني المحلول بوحدة أمري الإدارية.

لقاء الحكومة السودان مؤتمر مجلس الوزراء سودانى إصلاح هيكل المجلس تحقيق الوطن المركزى عبد الله حمدوك

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