الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير بناء السلام الجنوب سوداني يجري لقاءات مع عدد من مسئولي وزارة الخارجية

وزير بناء السلام بجنوب السودان يجرى لقاءات مع مسئولى وزارة الخارجية

وزير بناء السلام
وزير بناء السلام بجنوب السودان مع مسئولى وزارة الخارجية

عقد وزير بناء السلام بجنوب السودان "ستيفان بار كوال"، لقاءات مع عدد من مسئولي وزارة الخارجية حول سبل دفع وتفعيل التعاون المشترك في مجال بناء السلام.

وذكرت وزارة الخارجية، أن الوزير الجنوب سوداني التقى بكل من السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والسفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير عمرو الشربيني نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة.

وأضافت أنه تم خلال اللقاءات التأكيد على الدعم المصري لجهود بناء السلام ودعم بناء القدرات الوطنية ومؤسسات الدولة بجنوب السودان لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وذلك اتساقًا والأولويات الوطنية لحكومة جنوب السودان ومبدأ السيادة الوطنية، وفي ضوء علاقات الصداقة القائمة بين البلدين ورئاسة مصر للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لعام 2021.

وتناول لقاء الوزير الجنوب سوداني مع الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية سبل دعم الوكالة لجنوب السودان في مجالات بناء السلام، من خلال البرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة، بالإضافة إلى إيفاد الخبراء المصريين في تلك المجالات إلى جنوب السودان وفقًا لاحتياجاتها في هذه المرحلة.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير الجنوب سوداني إلى القاهرة كذلك جولة بمركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، وذلك للتعرف على الخبرة المصرية في مجالات بناء السلام والتدريب وبناء القدرات وما يمكن تقديمه من دعم فني لجنوب السودان في هذا الصدد انطلاقًا من الدور المصري الرائد في مجال بناء السلام على الساحتين الأفريقية والدولية.

وعلي صعيد آخر، أرجأت محكمة سودانية، أمس  الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لحين البت في طلب قاضي المُحاكمة إعفاءه من نظر القضية.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، حيث قدم القاضي طلبًا لإعفائه من متابعة القضية، وإرجاء جلساتها أسبوعين لحين البت في الطلب.

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