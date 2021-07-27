الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج محمد أمين ينتهى من مونتاج فيلم «200 جنيه»

المخرج محمد أمين
المخرج محمد أمين

انتهى المخرج محمد أمين من عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "200 جنيه"، المقرر طرحه بدور العرض قريبًا.

وقال أمين - في تصريحات صحفية- إنه انتهى من كافة عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح الفيلم بدور العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا أنه أوشك كذلك على الانتهاء من وضع الموسيقى التصويرية للعمل.
والعمل يضم عددًا من الحكايات كل بطل حكاية تربطه بالبطل الآخر، ولم يعتمد العمل على ظهور بطل بعينه من أول أحداث العمل لآخرها. 

وبدأ صناع فيلم "200 جنيه" الترويج للعمل المقرر طرحه 18 أغسطس المقبل بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

وجاءت الدعاية للفيلم بشكل مبتكر عن طريق وضع بوستر على شكل ورقة عملة "200 جنيه" مرسوم عليها إمضاء النجوم المشاركين؛ أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، مى سليم، إسعاد يونس، خالد الصاوى، محمود حافظ.

أبطال فيلم 200 جنيه 

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

قصة فيلم 200 جنيه 

يعتمد فيلم "200 جنيه"، على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة بين أبطاله.

المخرج محمد أمين 200 جنيه فيلم 200 جنيه

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وائل لطفي

أثر النسر

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