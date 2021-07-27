«الإحصاء» يكشف خريطة صادرات مصر من السلع نصف المصنعة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 560.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 656.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 95.9 مليون دولار، وتمثل أبرزها فيما يلى:



بلغت صادرات غزل القطن 42.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 40.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة 1.3 مليون دولار.

بلغت صادرات زيوت عطرية 17.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 12.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة 4.4 مليون دولار.

سجلت صادرات مصر من كربون 42.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 28.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة 13.3 مليون دولار.



كما سجلت صادرات جلود البقر المدبوغة 35.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 69.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 34.4 مليون دولار.



وبلغت صادرات شموع مواد معدنية 13.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 7.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 5.5 مليون دولار.



بلغت صادرات مواد بلاستيكية 484.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 293.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة 190.4 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خلال أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).