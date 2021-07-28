الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مقهى ريش».. ملتقى ثقافى أقيم على أرض قصر الأمير محمد على توفيق

مقهي ريش
مقهي ريش

يعد مقهى "ريش" من أشهر المقاهي التي شهدت ما طرأ على مجتمعنا المصري من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية؛ كما ارتبط المقهى بعشرات الأسماء الشهيرة على الصعيدين السياسي والثقافي، كما كانت هي المكان الأول الذي ولدت فيه مشروعات مختلفة في السياسة والفن وحركات التحرر الوطني من مصر إلى الجزائر، بحسب الكاتب محمد عبد الواحد، مؤلف كتاب " حرائق الكلام في مقاهي القاهرة"؛ الصادر عن "مكتبة الأسرة".

ويكشف الكتاب العديد من المعلومات عن مقهي "ريش"، أحد أشهر المقاهي الثقافية في مجتمعنا المصري؛ نرصدها في السطور التالية:

بداية؛ ترصد الخطابات المتبادلة بين السلطات المحلية المصرية وصاحب مقهى ريش، وهو فرنسي الأصل، أنه أنشىء في نهاية القرن التاسع عشر، ولكن أصحابه المقهى الحاليين من الورثة قالوا إن النشاط الفعلي بدأ في عام 1916.

المقهى أقيم على أرض قصر الأمير محمد على توفيق

ويكشف مؤلف الكتاب، أن المقهى أقيم على أرض قصر الأمير محمد على توفيق قبل أن ينتقل إلى قصره الجديد بالمنيل، كما أن العمارة التي بها المقهى بنتها عائلة يهودية تسمى عائلة "عادا".

الشركة التي باعت أرض المقهى تابعة لـ" باغوص باشا نوبار"

أما الشركة التي تولت بيع الأرض، فكانت الشركة العقارية المتحدة، وكن يرأسها "باغوص باشا نوبار"، وكان معه فريق كامل من علية القوم في ذلك الزمان، مثل الكونت "دي زغيب" من ذوي الأملاك رعية دانماركية، ومسيو كرائل بك نوبار التابع للإمبراطورية العثمانية، ومسيو جرانت ماتوسيان تاجر ومواطن فرنسي، ومسيو برفنت بك ايجاتون مهندس زراعي تابع للإمبراطورية العثمانية، ومسيو شار نيكول رعية سويسرية مقيم في جنيف، ومسيو جون أثاناكس رعية يونانية مقيم في أثينا، وأن هؤلاء الأجانب كانوا قد انتزعوا ملكية أرض وعقارات متنوعة لسداد ديون إسماعيل باشا الذي كانت منطقة التحرير ووسط المدينة تسمي باسمه "الإسماعيلية".

مقهى ريش الكاتب الصحفي محمد عبد الواحد الأمير محمد على توفيق باغوص باشا نوبار مكتبة الاسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وثيقة حديثة.. ماذا أوصى «معهد الأمن القومي» إسرائيل في التعامل مع مصر؟

الوزير الهدمى: الاحتلال الإسرائيلى يمدد إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟