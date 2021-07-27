الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وظائف و5 أرقام إيجابية.. حصاد وزارة التخطيط في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهد اليوم نشاط مكثف لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها تستعرضها «الدستور» أبرز أنشطة وأخبار الوزارة فى السطور الآتية:

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى من خلال ربط مثلث التنمية مطروح، الجارة، سيوة، بتكلفة استثمارية قاربت مليارى جنيه، وذلك خلال العام المالى الماضى 2020-2021.

https://www.dostor.org/3522224

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 1.7 مليار جنيه لتنفيذ 4 مشروعات طرق كبرى بمحافظة مطروح، وذلك خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي 2020-2021.

https://www.dostor.org/3522214

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مساحات الأراضى القابلة للاستصلاح على مستوى الجمهورية، تبلغ 223.7 ألف فدان، موزعين على 4 محافظات هى: الجيزة، قنا، أسوان والوادى الجديد، وذلك وفق آخر حصر لعام 2019-2020.

https://www.dostor.org/3522000

وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من ملابس جاهزة إلى حدود 596.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 432.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 164 مليون دولار بنسبة.

https://www.dostor.org/3522025

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر التحاق الموظف العام للعمل بإحدى الجهات الأجنبية دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات المختصة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

https://www.dostor.org/3521950

وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا إلى حدود 721.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 491.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 229.8 مليون دولار بنسبة 46.7%.

https://www.dostor.org/3522404

وأعلنت المنصة الإلكترونية للوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وظائف شاغرة بعدد من الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك التزاما بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمال لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ومعاونة الباحثين عن فرص عمل.

https://www.dostor.org/3522329

التخطيط الخطة الاستثمارية مشروعات الاحصاء صادرات التنظيم والإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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