الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ليه وحدك تدفعي التمن».. وثيقة بخط يد الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور

عبد الرحيم منصور
عبد الرحيم منصور

ذكرت الكاتبة الصحفية مي منصور ابنة الشاعر حمدي منصور شقيق الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، والتي كانت تقيم بمنزل لويس جريس لفترة طويلة من الزمن، حكاية قصيدة بخط يد الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وذكرت قصة ولادة أغنية اتكلمي والتي غناها المطرب الكبير محمد منير ولحنها العبقري النوبي أحمد منيب وكيف ولدت هذه الأغنية.

تقول مي منصور: "في يوم افتتاح القلعة بعد التجديد رن جرس الهاتف في بيت عبد الرحيم منصور، وكان على الطرف الآخر من الهاتف الملحن الكبير أحمد منيب، والذي ابتدر عبد الرحيم منصور بقوله: "اليوم هو افتتاح القلعة بعد التجديد ياعبد الرحيم وعندنا أوردر بأننا نفتتح بأغنية جديدة".

تكمل مي: “ونزل عبد الرحيم منصور من بيته في شارع شهاب بالمهندسين وهو لا يدري ماذا سوف يكتب ولا ماذا سوف يقول، وكل ما يعرفه فقط هو أنه سيذهب إلى أحمد منيب، وفي الطريق وقبل أن يصل كتب”:

ليه تسكتي

زمن

اتكلمي

ليه تدفعي وحدك التمن.. اتكلمي

وتنامي ليه تحت الليالي 

المشربيات عيونك بتحكي ع اللي خانوكي

واللي سنين هملوكي جوة البيبان سلسلوكي

 

المشربيات عيونك بتحكي ع خلق ولت

سهرت وصلت وعلت

في الصخر شقت ما كلت

أنا ابن كل اللي صانك

رمسيس وأحمس ومينا

كل اللي زرعوا ف وادينا

حكمة تضلل علينا

يا صلاح يا أيوبي جينا

جوة قلوبنا وعنينا

صورة شهيدك يا سينا

نبنيكي يا قلعة تاني

وهيلا هيلا وهيلا وهيلا

اللي بناكي ما ماتشي

امشي يا أزميله امشي

انقش جبين الأصيلة

وهيلا هيلا وهيلا وهيلا

 

ايدين بتحضن ايدينا

تحي اللي مات من سنين

والصبر ممش ابن ليلة

وهيلا هيلا وهيلا وهيلا 

 

وكانت ولادة الأغنية التي أداها محمد منير وألحان أحمد منيب وكلمات عبد الرحيم منصور.

عبد الرحيم منصور
عبد الرحيم منصور
عبد الرحيم منصور محمد منير أحمد منيب الكاتب الصحفي لويس جريس مي منصور

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وائل لطفي

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