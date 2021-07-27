الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأعلى للآثار» يبحث إجراءات عرض قطع أثرية في معرض «إكسبو دبي 2020»

معرض إكسبو دبي 2020
معرض إكسبو دبي 2020

بحث أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار إجراءات نقل القطعة الأثرية التي وافق مجلس الوزراء على سفرها للعرض في الجناح المصري المشارك بمعرض «إكسبو دبي 2020» والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

وناقش المجلس - خلال اجتماعه اليوم - الاستعدادات النهائية للمشرعات الأثرية التي سيتم افتتاحها قريبا ومنها مشروعات تطوير شجرة مريم بحي المطرية، ترميم وكالة الجداوي بإسنا، وترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة، بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية لتحسين تجربة الزائرين، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وناقش الاجتماع إيرادات المجلس الأعلى للآثار، وتعديل اللائحة الخاصة بالتصوير في المتاحف والمواقع الأثرية لتكون أكثر جاذبية للإنتاج السينمائي المصري والعالمي.

ووجه المجلس الشكر للمستشار عبد المحسن الشافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة وذلك لانتهاء فترة انتدابه بالوزارة من وزارة الخارجية.

الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار قطع أثرية اكسبو دبي 2020 معرض إكسبو دبي 2020

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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