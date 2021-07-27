الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيارات التعقيم تجوب شوارع بورسعيد لإبادة الناموس (صور)

سيارات الضبااب
سيارات الضبااب

دفع المهندس أسامة رخا مستشار محافظ بورسعيد لمكافحة القوارض والحشرات، سيارات أعمال التعقيم والتطهير، ضمن حملات مكثفة اليوم الثلاثاء، وذلك لإبادة الناموس بالمحافظة خاصة مع زيادة أعدادها في فصل الصيف.

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سيارات الضباب

حيث طافت سيارات الضباب شوارع المحافظة، وقامت برش مبيد قاتل للناموس، وذلك بالتزامن مع انتشاره في موسم الصيف، واستهدفت الحملات كافة أحياء المحافظة، حيث تم المرور بأحياء "الشرق والعرب والضواحي والمناخ والزهور".

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سيارات الضباب

أكد المهندس أسامة رخا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم اليوم مسح المحافظة كاملة، على أن يتم العمل بكثافة خلال الأيام القادمة، للسيطرة على الناموس، والتأكد من أن المحافظة خالية من ظاهرة انتشار الناموس.

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سيارات الضباب

يذكر أن ظاهرة حساسية الجلد، قد أثارت قلقًا شديدًا لدى المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد، بعد ظهور علامات تُشبه "قرص الناموس" على الكثير من المُواطنين خاصة الأطفال. 

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سيارات الضباب

ومع انتشار الظاهرة، قام الكثير من المُواطنين بالسؤال عبر صفحاتهم الشخصية، عما إذا كانت الظاهرة مُنتشرة، ولقيت المنشورات مئات التعليقات التي أكدت أن هناك إصابات كبيرة بين المُواطنين، تتمثل في "طفح جلدي" يشبه لدغة الناموس. 

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سيارات الضباب

تساؤلات كبيرة طرحها المواطنون على عدد من "الجروبات" حول الأسباب وراء الظاهرة، وذهب البعض أنها ربما تكون ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، وآخرون إلى إمكانية تواجد فيروس في الهواء، إلا أن نصائح الأطباء تمثلت في استخدام مراهم مرطبة للجلد. 

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قال مصدر تنفيذي ، في تصريحات لـ "الدستور" إن محافظة بورسعيد كثفت من خلال جهاز مكافحة القوارض والحشرات حملاتها، عقب عيد الأضحى المبارك، ولا يوجد انتشار للناموس، ولم يتم رصد أي تواجد لحشرات غريبة. 

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سيارات الضباب

وأكد المصدر، أن المستشفيات لم تشهد استقبال أي حالات تثير القلق، قائلًا: "رصدنا شكاوى الناس، لكن مفيش أي حالات وصلت المستشفيات، والأمر بسيط.. ربما يكون بسبب حرارة الجو، ولا يطلق عليه جائحة". 

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سيارات الضباب

من جانبها، أفادت الدكتورة مي حمدي صديق، أخصائي الجلدية والتجميل ماجستير الأمراض الجلدية بقصر العيني، بأن ظاهرة حساسية الجلد، هي حساسية حشرية، وتحدث في فصل الصيف نتيجة انتشار الناموس، ولا تستدعي قلق المُواطنين.

سيارات تجوب شوارع الضباب الناموس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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