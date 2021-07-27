الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

يوسف شاهين.. العبقرى

يوسف شاهين
يوسف شاهين

«أخذت من السينما بقدر ما أعطيتها، ورحلتى معها تستحق كل ما قدمته من أجلها».

كانت تلك كلمات المخرج العالمى يوسف شاهين الذى أبدع فى مشواره السينمائى من خلال إخراج أكثر من ٤٠ فيلمًا.

حصد يوسف شاهين العديد من الجوائز العربية والدولية، أبرزها جائزة اليوبيل الذهبية من مهرجان كان عام ١٩٩٧.

ونجح المخرج العبقرى فى تصدر قائمة الأكثر إخراجًا بقائمة أفضل ١٠٠ فيلم، برصيد ١٢ فيلمًا.

ومن أبرز أفلامه: «ابن النيل، صراع فى الوادى، الناصر صلاح الدين، الأرض، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، حدوتة مصرية، هى فوضى».

كان رأيه السياسى عام ١٩٦٤ سببًا فى ابتعاده فترة عن مصر، ثم عاد مرة أخرى بواسطة من أصدقائه فى الوسط الفنى.. وواصل مشواره الإبداعى حتى توفى عام ٢٠٠٨ عن عمر يناهز الـ٨٢ عاما.

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أثر النسر

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