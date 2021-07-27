الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر «تحديات التعليم الافتراضى فى التمريض وفرص المستقبل»

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، المؤتمر العلمى الافتراضي الأول والدولى الثالث، السادس لكلية التمريض بالجامعة تحت عنوان "تحديات التعليم الافتراضي فى التمريض وفرص المستقبل"، بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، وبحضور كل من الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسان النعمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يسرية السيد، عميد الكلية، والدكتور أحمد الخطيب، مدير عام الجودة بالجامعة، والدكتورة غني علي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وفي بداية كلمته أوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى وضع مجموعة من الاستراتيجيات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة الأزمات والكوارث الصحية المحتمل حدوثها، لمواجهتها والتغلب عليها فور ظهورها، لافتاً إلى أن المؤتمر ضم عدة محاور، ومنها العمل على الاهتمام بإيجابيات وسلبيات التعليم الافتراضي، وممارسات كليات التمريض المختلفة فى التدريب العملى أثناء الجائحة، والعمل على التحديات التى تواجه البحث العلمى فى ظل الجائحة وجودة ومتطلبات بيئة التعلم الافتراضي، بالإضافة إلى وضع رؤى وتطلعات التعليم التمريضى فى ظل التغيرات الحديثة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا، وأهمها المشكلات والأزمات الصحية الوارد حدوثها، وكيفية إعداد الخطط العلمية والعملية اللازمة لإدارتها بالنظم العلمية الحديثة، إلي جانب التعرف على جميع التقنيات العلمية الحديثة للتخفيف من تأثير الكوارث والأزمات على منظومة الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة يسرية السيد علي ضرورة العمل على نشر الأساليب العلمية الحديثة فى مجال التعليم الإلكترونى فى المجال الصحى لمتابعة جميع التحديات وابتكار الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر أونلاين ٤٣٦ مشاركًا من مختلف الدول منها "مصر والعراق واليمن وفلسطين والأردن وإندونيسيا والجزائر وأمريكا".

خطيب ازمة جامعة مشكلات صورة مجتمع كوارث جامعة المنصورة أحمد عز اليوم

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