المغرب يسجل 6971 إصابة و27 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، 6971 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و2690 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب اكسبريس)- أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 588 ألفا و448 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و638 حالة بنسبة 1.6%، والشفاء إلى 549 ألفا و116 حالة بنسبة 93.3%.



وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 12 مليونا و520 ألفا و195 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و924 ألفا و212 شخصا.

كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.