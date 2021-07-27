بأرقام الجلوس.. ننشر نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية ‏الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسى 2020/ 2021م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية ‏30.88%، بينما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 42.55%.‏



وجاء فى المركز الأول فى الشهادة الثانوية للبعوث الطالب برهان الدين شبير عباسي، من دولة الهند، والأول مكرر ‏الطالب عمر برزوشي، من دولة ألبانيا، وحل فى المركز الثالث الطالب مصطفى الشيخ على أصغر، من دولة الهند، بينما جاء فى المركز الرابع الطالب حسين طاهر حاجي، من دولة الهند‎.‎

وفى الشهادة الإعدادية حصلت الطالبة الروسية كوثرة خضريوفا، على المركز الأول، وحل فى المركز الثاني الطالب ‏محمد محمود حسن، من دولة بنجلاديش، بينما جاء فى المركز الثالث الطالب تشا سنت تميم، مندولة توجو، بينما حلت ‏في المركز الرابع الطالبة مابنغ ينغ، من دولة الصين‎.‎

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وحرص على تقديم التهنئة ‏‏للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.‏

https://www.azhar.eg/query?fid=132

جدير بالذكر أن الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الأزهري، تفقد لجان معهدي فتيات دمنهور وبنين دمنهور بمنطقة البحيرة الأزهرية، خلال أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة التوحيد.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الأزهري، على ضرورة عدم التراخي في توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم وسط حالة من الهدوء والطمأنينة، مع الالتزام بكل إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من تباعد وتعقيم وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن هناك متابعة دورية لكل الملاحظات والشكاوى الواردة من الطلاب، ودراسة آنية لوقوف عليها وإيجاد حلول فورية لها، وتحديد آليات التعامل المناسبة معها بما فيه مصلحة الطالب والعملية التعليمية ككل.