علاء عابد: الرئيس أول مَن اهتم بالصعيد و«حياة كريمة» أعادت للمواطن الريفي كرامته
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب حسام الدين عاشور بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق موازى لطريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس، نظرًا لأهمية الطريق الذى يربط طريق مصر أسيوط الزراعي بطريق المريوطية السياحي.
وقال النائب حسام عاشور مقدم طلب الإحاطة إن إنشاء طريق موازي لطريق أكتوبر مزمع إنشاءه منذ ٢٠٠٥ وتم رصد 6 ملايين جنيه له في ٢٠١٠ وهو يربط بين طريق أسيوط وطريق المريوطية ولم يتم، حتى الآن، أي خطوة في إنشاء الطريق، مطالبًا بسرعة إنشاء الطريق، لافتًا إلى أن الطريق الحالي ضيق ومدينة أبو النمرس من المدن التجارية المزدحمة بالسكان وبالتالي تقع حوادث كثيرة عليه.
من ناحيته، قال محمود فوزي، سكرتير محافظة الجيزة إن ازدواج طريق ٦ أكتوبر له قصة قديمة منذ ٢٠٠٤ باعتباره طريق محوري موازي لطريق ٦ أكتوبر، وأصبح مطلب مهم، لكن به عدة عقابات منها وجود محولا كهرباء وأشجار نخيل، وتعديات علي حرم الطريق وإقامة منازل عليه، لكن الطريق تحت ولاية وزارة الري وليس محافظة الجيزة.
وقال محمد عبد السلام، ممثل وزارة الري، إن الطريق مشترك بين منطقة المنصورية ومصرف أبو النمرس وهو بمسافة ١٢ كم، عليه 450 نخلة ومحول كهربائي وهناك دراسة لتغطية المصرف لأن لدينا مجري مائي، ولا بدّ من توفير حماية هذا المجري .
واقترح أن يقوم معهد البحوث الإنشائية ومعهد بحوث الهيدروليكية بعمل دراسة للمكان ونوع الحماية للترع والمصارف المائية واختيار الطريقة الأفضل لتنفيذ الطريق، مقابل أن تدفع الجهة صاحبة الطلب مصاريف هذه الدراسات.
من جانبه انفعل علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، قائلاً: “محدش بيدفع من جيبه.. الشعب المصري هو اللي بيدفع”، مؤكدًا أن رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان أكد أنه سيتغلب علي البيروقراطية، وإزالة جميع المعوقات أمام المواطنيين.
أضاف عابد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن المصري واستطاع خلال 7 سنوات أن يضع مصر في الصدارة ورأينا كيف أعادت مشروعه حياة كريمة الحياة للريف المصري، وهو أول رئيس يهتم بالصعيد وتمكينه للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات قومية عملاقة.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمخاطبة وزارة الري والتنمية المحلية وتشكيل لجنة برئاسة محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، وحسام عاشور مقدم طلب الإحاطة، وعماد الدرجلي، ومحمد علي الكيال، والدكتور محمد علي خبير الطرق ومستشار اللجنة، وإعداد تقرير عن الطريق وعرضه علي اللجنة.