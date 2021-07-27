علاء عابد: الرئيس أول مَن اهتم بالصعيد و«حياة كريمة» أعادت للمواطن الريفي كرامته

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب حسام الدين عاشور بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق موازى لطريق 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس، نظرًا لأهمية الطريق الذى يربط طريق مصر أسيوط الزراعي بطريق المريوطية السياحي.

وقال النائب حسام عاشور مقدم طلب الإحاطة إن إنشاء طريق موازي لطريق أكتوبر مزمع إنشاءه منذ ٢٠٠٥ وتم رصد 6 ملايين جنيه له في ٢٠١٠ وهو يربط بين طريق أسيوط وطريق المريوطية ولم يتم، حتى الآن، أي خطوة في إنشاء الطريق، مطالبًا بسرعة إنشاء الطريق، لافتًا إلى أن الطريق الحالي ضيق ومدينة أبو النمرس من المدن التجارية المزدحمة بالسكان وبالتالي تقع حوادث كثيرة عليه.

من ناحيته، قال محمود فوزي، سكرتير محافظة الجيزة إن ازدواج طريق ٦ أكتوبر له قصة قديمة منذ ٢٠٠٤ باعتباره طريق محوري موازي لطريق ٦ أكتوبر، وأصبح مطلب مهم، لكن به عدة عقابات منها وجود محولا كهرباء وأشجار نخيل، وتعديات علي حرم الطريق وإقامة منازل عليه، لكن الطريق تحت ولاية وزارة الري وليس محافظة الجيزة.

وقال محمد عبد السلام، ممثل وزارة الري، إن الطريق مشترك بين منطقة المنصورية ومصرف أبو النمرس وهو بمسافة ١٢ كم، عليه 450 نخلة ومحول كهربائي وهناك دراسة لتغطية المصرف لأن لدينا مجري مائي، ولا بدّ من توفير حماية هذا المجري .

واقترح أن يقوم معهد البحوث الإنشائية ومعهد بحوث الهيدروليكية بعمل دراسة للمكان ونوع الحماية للترع والمصارف المائية واختيار الطريقة الأفضل لتنفيذ الطريق، مقابل أن تدفع الجهة صاحبة الطلب مصاريف هذه الدراسات.

من جانبه انفعل علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، قائلاً: “محدش بيدفع من جيبه.. الشعب المصري هو اللي بيدفع”، مؤكدًا أن رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان أكد أنه سيتغلب علي البيروقراطية، وإزالة جميع المعوقات أمام المواطنيين.

أضاف عابد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن المصري واستطاع خلال 7 سنوات أن يضع مصر في الصدارة ورأينا كيف أعادت مشروعه حياة كريمة الحياة للريف المصري، وهو أول رئيس يهتم بالصعيد وتمكينه للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات قومية عملاقة.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمخاطبة وزارة الري والتنمية المحلية وتشكيل لجنة برئاسة محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، وحسام عاشور مقدم طلب الإحاطة، وعماد الدرجلي، ومحمد علي الكيال، والدكتور محمد علي خبير الطرق ومستشار اللجنة، وإعداد تقرير عن الطريق وعرضه علي اللجنة.