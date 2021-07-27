البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا دانيال بالمقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة الثلاثاء، الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر ومقرر لجنة الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس.

وناقش الأنبا دانيال خلال لقائه مع البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة باللجنة المجمعية للأديرة.



ويواصل البابا تواضروس سلسلة لقاءاته مع أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورؤساء الأديرة بالمقر البابوي ، لمتابعة شئون الإيبارشيات والخدمات الروحية بها، حيث التقى خلال وقت قريب عدد من الأنبا الأساقفة من بينهم الأنبا أرساني أسقف الوادي الجديد والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس.

في سياق متصل، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، 7 أغسطس المقبل لبدء صوم السيدة العذراء التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.