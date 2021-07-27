بعد هزيمته فى تيجراى.. أبى أحمد يلقى الشباب وصغار السن فى جحيم الحرب

أكد موقع "ديفنس ويب" الأمريكي، أن استعانة رئيس الوزراء الإثيوبي بالشباب وصغار السن في حربه مع إقليم تيجراي تكشف هزيمته.

ودعت منطقة أمهرة الإثيوبية يوم الأحد "كل الشباب" لحمل السلاح ضد القوات من منطقة تيجراي المجاورة، التي زعمت أنها استولت على بلدة في أمهرة لأول مرة منذ بدء الصراع.

وقال أجيجنهو تيشاجر، رئيس الإقليم: "أدعو جميع الشباب، من الميليشيات، وغير الميليشيات في المنطقة، المسلحين بأي سلاح حكومي، والمسلحين بأسلحة شخصية، للانضمام إلى مهمة الحرب المناهضة لجبهة تحرير شعب تيجراي اعتبارًا من الغد".

وجاءت الدعوة إلى التعبئة الجماهيرية عندما قال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الذي يسيطر على الإقليم، إنهم استردوا بلدة أدي أركاي في أمهرة.

وقالت مارثا أبيباو، وهي من سكان أدي أركاي، لرويترز إنها غادرت يوم الجمعة، بعد ذلك بوقت قصير، سمعت أن قوات جبهة تحرير تيجراي قد سيطرت على المدينة ولم تتمكن من الوصول إلى أي من عائلتها منذ ذلك الحين، على حد قولها، وقالت إن جميع وسائل النقل إلى البلدة توقفت.

ولم يرد المتحدثون باسم رئيس الوزراء أبي أحمد، والجيش الإثيوبي، وفريق عمل حكومي على تيجراي، على المكالمات التي تطلب التعليق، وقال المتحدث باسم منطقة أمهرة إنه غير مخول بالتعليق على الأمر.

واندلعت الحرب بين الجيش الإثيوبي وجبهة التحرير الشعبية لتيجراي في نوفمبر، وبعد ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة النصر عندما استولت على ميكيلي عاصمة تيجراي، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استمرت في القتال.

وفي نهاية يونيو، استعادت جبهة تحرير تيجراي السيطرة على ميكيلي ومعظم تيجراي بعد انسحاب جنود الحكومة.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في منطقة الأمهرة يوم السبت عن العميد تيفيرا مامو، قائد القوات الخاصة في الأمهرة، قوله إن الحرب امتدت لتشمل الولاية.

وقال تيفيرا، في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي: "بدأت الجماعة حربًا في منطقتي أمهرة وعفر، كما أنها تضايق الإثيوبيين، قوات الأمهرة الخاصة تقاتل بالتنسيق مع قوات الأمن الأخرى".

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم في القتال، ونزح حوالي مليوني شخص ويعتمد أكثر من 5 ملايين على المساعدات الغذائية الطارئة.