الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم.. «البيضاء» بـ31 جنيها

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، كما استقر أسعار البيض في السوق المحلي المصري، وسجل سعر الكيلو للدواجن البيضاء 23 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 29 - 31 جنيهًا بحسب المنطقة، كما استقرت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح ما بين 35 إلى 41 جنيهًا للكيلو وترواح سعر الكيلو للمستهلك بين 43 - 44 جنيهًا للكيلو، أما كيلو الدواجن المجمدة فيتراوح بين 30 إلي37 جنيهًا الكيلو.

وشهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا اليوم، حيث تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بي2.40 إلي 8.25 جنيهًا (يختلف سعر الكتكوت من شركة إلى لأخرى).

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 39 إلى 40 جنيهًا للكرتونة "أرض المزرعة"، ويترواح السعر للمستهلك بين 42 - 45 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي "الأحمر" ما بين 39 إلى 43 جنيهًا في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 45 - 47 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم الدواجن والطيور في البورصة:

لحم الفراخ البلدي    35                     

لحم أمهات الأبيض  20  جنيها                  

لحم بط (مسكوفي)  33 جنيها                   

لحم بط(فرنساوي)   20 جنيها                  

لحم بط (مولار)     24 جنيها                   

لحم زغاليل السمان  30 جنيها                   

زغاليل الحمام (الجوز) 55 جنيها                   

لحم بياض ابيض(ارضي) 20 جنيها                    

لحم بياض بني(ارضي) 23 جنيها       

لحم بياض بني(بطاريات) 22 جنيها                   

رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 50 جنيها                    

لحم فخد نعام  185 جنيها

  لحم الفراخ الأبيض 27 جنيها                   

لحم الفراخ الأحمر 44 جنيها                    

لحم نعام القائم 85 جنيها                    

رومى ابيض لحم بداره ( 14ك : 22ك) 35 جنيها                    

لحم بط(بلدي) 50 جنيها                    

لحم نعام(مشفي) 240 جنيها      

            

 

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وائل لطفي

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