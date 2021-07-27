انطلاق الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بتمريض القناة

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن كليات جامعة قناة السويس شهدت هذا العام توسع كبير في عدد الدبلومات المهنيه بكافة كليات الجامعة وذلك تماشيا مع احتياجات سوق العمل.

هذا وأعلن زكي فتح باب التسجيل في الدبلوم المهنية لجودة الرعاية الصحية بكلية التمريض جامعة القناة بدء من أول أغسطس القادم.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الى ان الدبلوم المهني يمنح شهادة من الجامعة ويعمل بنظام الساعات المعتمده باللغة الإنجليزية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية شروط التقديم والالتحاق حيث يحدد مجلس الكلية الأعداد التي سيتم قبولها سنويا وبالنسبة للطلاب الوافدين يتم تطبيق القواعد المنظمه لذلك.

وتابعت الدكتورة وفاء عبد العظيم أنه لايجوز لطالب الدراسات العليا القيد في أكثر من دبلوم في آن واحد مؤكدة أنه تم إعلان كافة المستندات المطلوبة بالموقع الرسمي للكلية.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور أحمد زكى، عن فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا لبرنامج الدبلومات المهنية لنظام الساعات المعتمدة بكليه الطب البيطري بجامعة قناة السويس خلال الفتره من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2021.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن كلية الطب البيطري تقدم سبعة برامج من الدبلومات المهنية بكليه الطب البيطري، وتسمح هذه البرامج التسجيل للطلاب الحاصلين على بكالوريوس العلوم الطبيه البيطرية، بكالوريوس الطب الشرعي، بكالوريوس الصيدلة، بكالوريوس الأسنان، بكالوريوس العلاج الطبيعى، بكالوريس العلوم قسم بيولوجى، قسم الكمياء العامة والحيوية، وقسم الميكروبيولوجى، قسم علوم البحار، قسم علم الحيوان وفقاً للبرنامج وإشتراطاته.

وأكملت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، أن برامج الماجستير المهني يشمل ٧ برامج من الدبلومات المهنية لطلاب الدراسات العليا منها "دبلوم الخلايا الجذعيه وزراعة الأنسجة، دبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، دبلوم التسجيل والدعاية للأدوية والمستخضرات البيولوجية، دبلوم التشخيص والعلاج فى الإستزراع السمكى، المحميات الطبيعية والتنوع الاحيائى، دبلومة الوراثة الخلوية والجزيئية والهندسة الوراثية، دبلوم الإحصاء الحيوى والتحليل الإحصائى.