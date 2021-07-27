محافظ دمياط تفتتح موقفين للسيارات في شطا وعزب النهضة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة افتتاحية، لموقفى سيارات الأجرة بمنطقتى شطا وعزب النهضة المنشأين مؤخرًا ضمن مخطط المحافظة لإقامة مواقف حضارية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مواقف خارج الكتلة السكنية، حيث رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وافتتحت "محافظ دمياط" موقف سيارات الأجرة بشطا والذى سيتم نقل مواقف المحافظات اليه "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس"، ويقع الموقف على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع ويسع ما يقرب من ١٥٠ سيارة، كما تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير، حيث يتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات ومسجد وكافيتريا ودورتى مياه للسيدات والرجال ومقر إدارى، كما تم إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالموقف ورصفه بالبلاطات الخرسانية وإنارته.

وخلال افتتاحها لموقف سيارات الأجرة بعزب النهضة الذى يقع على مساحة ١ فدان وسيتم نقل بعض المواقف الداخلية والخارجية اليه "فارسكور، الروضة، الزرقا، المنصورة شرق و المنزلة "، ذكرت "المحافظ" أن المحافظة قد نجحت فى إسترداد أرض الموقف بعد إزالة التعديات التى كانت عليها، وتنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث أشارت إلى أن الموقف الجديد يسع ١٨٦ سيارة ويتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات من الجمالون و بالوعات صرف مياه الأمطار ودورتى مياه للسيدات والرجال وكافيتريا، كما تم رصفه وتخطيطه وإنارته.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها الى إدارة المواقف بوضع لافتة واضحة على واجهتى الموقفين يتضمان خطوط السيارات بهما وتوفير عمالة للقيام بأعمال النظافة الدورية، موجهة بتقديم تقرير يتضمن مقترحات تزويد الموقفين ببوابات إلكترونية و أنظمة مراقبة.

وأكدت "محافظ دمياط" أن مخطط إنشاء مواقف حضارية يُعد ركيزة أساسية لاستكمال محاور خطة التنسيق الحضارى والتطوير التى تشهدها مناطق مختلفة من مدينة دمياط و لتخفيف التكدس داخلها.