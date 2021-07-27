الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية «زقاق المدق»

الوجه الجديد عبد
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت مع الفنانة دنيا عبد العزيز

يشارك الوجه الجديد عبد الرحمن عزت، في بطولة مسرحية "زقاق المدق" رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، حيث يجسد عبد الرحمن شخصية "سعيد" ابن السيد علوان وهو شاب طموح لكنه ليس على وفاق دائما مع والده، ويمر الدور بتطورات درامية طوال أحداث المسرحية.

ووقع الاختيار على الوجه الجديد عبد الرحمن عزت بعد إجراء عدد من الاختبارات فى المسرح، وأشاد بموهبته القائمين على العمل، ما حمسه لخوض التجربة على خشبة المسرح بجانب كبار النجوم، حيث قال عنه مخرج العرض عادل عبده : "يمتلك موهبة متميزة وسوف يشق طريقه الى النجومية قريبا"، حيث يستعد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية  لتقديم مسرحية "زقاق المدق" عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ورؤية درامية وأشعارمحمد الصواف وإخراج واستعراضات عادل عبده.

وتقدم المسرحية برؤية عصرية لم يسبق تناولها او تقديمها من قبل حيث العلاقات الانسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا والعاطفة والعقل والكرامة والحب فى اطار كوميدى غنائى استعراضى مع الاستعانة بكل التقنيات الحديثة واساليب الابهار العالمية.

مسرحية "زقاق المدق" بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، كريم الحسينى عبد الله سعد، مراد فكرى، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هاني عبد الهادي، صابر رامي، تصميم ديكورمحمد الغرباوي، ملابس وأزياء مروة عودة، موسيقى وألحان أحمد محيى،  توزيع موسيقى ديفيد داوود، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع مسرحية ايهاب جمعة، مخرج منفذ وليد طه، وليد صلاح، مساعدو الإخراج أحمد يونس، محمود كامل، إيهاب علوان، إبراهيم أبو النجا، أحمد الصواف، مدير إنتاج أمل حبيب، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية  بقيادة صلاح لبيب، ويقدم العرض خلال النصف الثاني من شهر أغسطس على  مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�
الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يشارك في بطولة مسرحية �زقاق المدق�

رئيس التحرير

وائل لطفي

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