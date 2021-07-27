الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

1134 مشهد تدخين فى دراما رمضان.. ومسلسل «ملوك الجدعنة» فى المقدمة

مسلسل «ملوك الجدعنة
مسلسل «ملوك الجدعنة

أصدرت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، في مؤتمرها اليوم تقريرها الأول عن انتهاكات الدراما التليفزيونية للإعلان عن منتجات التبغ خلال شهر رمضان 2021.

وأوضحت أن الدراما تعتبر إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، وتسهم بشكل فعال في صياغة فكر وتشكيل وجدان النشء والشباب، ولذلك يجب الحرص عند تناول مشاهد التدخين في الدراما، بحيث لا تشجع الشباب والأطفال على التدخين، وتشجع أيضًا المُدخنين على استعمال هذه الأنواع بعينها، لأن الفنانين يمثلون قدوة للشباب، خاصة من لهم رصيد من المحبة لدى الجمهور وبالتالي يكون تأثيرهم أكبر.

وكشف التقرير الذي تم إطلاقه في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عن أن حجم مشاهد التدخين في دراما رمضان، بلغ 1134 مشهدًا، بإجمالي مدة تدخين في جميع المسلسلات المعروضة وصلت لـ 1099 دقيقة، بما يعادل 18 ساعة، ويوازى 4% من إجمالي زمن المسلسلات.

وتصدر مسلسل «ملوك الجدعنة» قائمة المسلسلات، بإجمالي 172 مشهدًا لمدة 213 دقيقة، يليه مسلسل «لحم غزال»، ثم «اللى مالوش كبير»، و«كله بالحب»، وكان أطول مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية من نصيب مسلسل «ملوك الجدعنة» أيضًا وتحديدًا في الحلقة 21، مشهد مدته 6 دقائق و20 ثانية، ومشهد آخر بالحلقة 23 مدته 5 دقائق ونصف الدقيقة، ومشهد ثالت في الحلقة 20 مدته 5 دقائق و20 ثانية.

وكشف التقرير، عن أنه من إجمالي المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان، لم يوجد سوى مسلسل واحد فقط خالٍ من مشاهد التدخين، حيث لم يظهر فيه أية مشاهد تدخين، هو مسلسل «النمر»، لتصل بذلك نسبة المسلسلات الخالية من مشاهد التدخين بين المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان 2021 إلى 7.3% فقط.

وكشف التقرير الذي أشرف عليه نخبة من المتخصصين، عن أن كل حلقات مسلسل ملوك الجدعنة، ومسلسل لحم غزال، قد تضمنت مشاهد تدخين بنسبة 100%، بينما كان مسلسل نسل الأغراب الأقل بين المسلسلات التي احتوت على تدخين (حلقتين فقط بنسبة 7%)، وبلغ متوسط عدد مشاهد التدخين فى المسلسلات، 41 مشهدًا، ومتوسط عدد الحلقات التى تحتوي على تدخين فى المسلسل، 15 حلقة بما يعادل نصف الحلقات، كما ظهرت فى بعض المسلسلات منتجات أو أدوات التدخين مثل السيجارة والشيشة بدون إشعالها فى بعض المشاهد وعددهم 31 مشهدًا.

وفيما يتعلق بجنس المدخن، كشف التقرير عن أن المُمثل الذكر تصدر بنسبة 89% من المشاهد، والأنثى بـ10%، أما الذكر والأنثى معًا بنسبة 1%، وكان مسلسل "بنت السلطان" هو المسلسل الوحيد الذي تفوقت فيه مشاهد تدخين الإناث على الذكور، وجاءت مسلسلات: (كله بالحب - ضد الكسر- حرب أهلية) الأكثر إظهارًا لتدخين الإناث.

وذكر التقرير أن البطل «الممثل الأول»، هو من يقوم بالتدخين في نصف مشاهد التدخين تقريبًا بنسبة (51%)، يليه ممثلو الأدوار الثانوية (34%)، بالإضافة إلى الممثل «الكومبارس»، حيث ظهر في مشاهد تدخين بنسبة 12% تقريبًا.

مكافحة التدخين امراض الصدر الصحة العالمية انتهاكات الدراما التليفزيونية منتجات التبغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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