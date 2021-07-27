تناول سم فئران.. خلافات زوجية تدفع عاملا للانتحار في المرج

أنهى عامل حياته بالانتحار في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتناول «سم فئران» بسبب خلافات مع زوجته.

و تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى الزيتون التخصصي يفيد بوفاة شاب إثر تناوله مادة سامة، وبالانتقال لمكان الحادث تبين العثور على جثة عامل، 35 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج.

- الخلافات الزوجية السبب

وتوصلت التحريات إلى أن خلافات زوجية بين المتوفى وزوجته أسفرت عن تناوله سم فئران قاصدا إنهاء حياته، وجرى نقله إلى مستشفى الزيتون التخصصي في محاولة لإنقاذة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

وبسؤال زوجته أيدت ما جاء بالتحريات ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.