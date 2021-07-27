«تعليم مطروح»: هدوء وانضباط بلجان الثانوية خلال امتحان علم النفس

أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح تابعت الأجواء الامتحانية بلجان الشهادة الثانوية، موضحاً ان الجدية والالتزام والانضباط والهدوء وتطبيق التدابير الاحترازية كانت عنوان امتحان اليوم الثاني عشر وسط إجراءات أمنية محكمة، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع فترة واحدة لمدة 3 ساعات .

وترأس وكيل تعليم مطروح غرفة العمليات بديوان عام المديرية منذ الصباح الباكر بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وأعضاء الغرفة لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة في اللجان الثماني عشر بأنحاء محافظة مطروح.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الغرفة الرئيسية تعمل بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة وبالاتصال المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان والاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية وتذليل أى عقبات تلوح في الأفق على الفور.