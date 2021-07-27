«مصر للطيران» تسير 67 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الثلاثاء، 67 رحلة جوية، بينها 5 رحلات شحن جوي، وذلك لنقل 6703 ركاب.

ومن المقرر أن تسير الشركة 49 رحلة دولية إلى كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، دوالا، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، فيينا، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، نيويورك، باريس، روما، إسطنيول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي.

كما تسير الشركة الوطنية للطيران 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.