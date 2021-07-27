الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6 أطنان ملوخيه فاسدة في ثلاجة بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية . 

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي حملات مكبرة على الأسواق والمخابز  ومحلات المواد الغذائية .

وأسفرت الحملات عن ضبط 10 أطنان مخصبات منتهية الصلاحية بأحد مصانع المبيدات الزراعية وإعادة تعبئتها وتدوين عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء جديد، و7000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء، و6000 كجم ملوخية منتهية الصلاحية بإحدى الثلاجات.

كما تم تحرير 2 محضر غش تجارى لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية بإحدى محلات السوبر ماركت، و3 محاضر لحوم مذبوحة خارج السلخانة. 

كما تم ضبط 1400 كيلو مكرونة مجهولة المصدر بأحد مصانع المكرونة، و1250 كيلو أرز مجهولة المصدر في سوبر ماركت، و32 عبوة منشطات جنسية في محل أدوات تجميل، و20 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع.

كما شنت مديرية التموين بالبحيرة عدة حملات تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق مركز شبراخيت أسفرت عن ضبط 140 قرص كويكفوس 57% والمشهورة باسم الحبة السوداء التى تستخدم فى تخزين الحبوب "حبة الغلة" وغير مصرح بتداولها بأحد محلات بيع المبيدات الزراعية.

كما تم ضبط 17 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في محل محل لبيع المبيدات، وضبط محل يبيع السجائر قام ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مباحث التموين محافظ البحيرة التجارة الداخلية مجهولة منتهية الصلاحية اللواء هشام آمنة صحة المواطنين

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