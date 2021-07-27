الهند تسجل 29 ألفا و689 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي يلامس 31 مليونا و441 ألفا

أعلنت الهند تسجيل 29 ألفا و689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و440 ألفا و951 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم /الثلاثاء/ - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 415 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 421 ألفا و382 حالة.



وأفادت الوزارة إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و621 ألفا و469 حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 398 ألفا و100 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.