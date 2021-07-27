منظمو أولمبياد طوكيو يحذرون اللاعبين من «عض الميداليات»

حذر المنظمين لأولمبياد طوكيو، الفائزين بالميداليات من عضها، ورغم ذلك تجاهل الكثير من اللاعبين ذلك التنبيه، وواصلوا ممارستهم لتلك العادة.

وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، الفائزين بالميداليات بأنها "ليست للأكل".

وقال حساب الأولمبياد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نريد تأكيد أن ميداليات طوكيو 2020، ليست صالحة للأكل".

وأضاف الحساب: "ميدالياتنا مصنوعة من مواد معاد تدويرها من أجهزة إلكترونية تبرع بها الجمهور الياباني".

وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن عادة عض الميداليات ترجع إلى قيام كثيرين من أجل التحقق من نقاء الذهب بعضه، حيث تترك الأسنان أثرا على المعدن المرن.

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال المؤرخ المتخصص بالألعاب الأولمبية ديفيد واليشينسكي، إن لقطة عض الميدالية بات محط اهتمام المصورين لهذه البطولة.

وصنعت ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من المعادن المستخلصة من الهواتف المحمولة المعاد تدويرها، والأجهزة الإلكترونية التي تبرع بها الجمهور الياباني.

وبفضل هذه الهواتف والأجهزة، تمت صناعة ما يقرب من 5000 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

من جانبه كان د رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا وحاكمة العاصمة طوكيو يوريكو كويكي، أكد أن دورة الألعاب الأولمبية تسير "بسلاسة تامة".

جاء ذلك، حسب ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية، أثناء اجتماعهما لمناقشة إجراءات الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة والإجراءات المضادة لمكافحة كوفيد-19.

وصرحت كويكي للصحفيين بأنه في اجتماع استمر قرابة الساعة في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني، اتفق المسؤولان على مواصلة الاستعدادات لدورة الألعاب البارلمبية والمقرر انطلاقها شهر أغسطس المقبل.

ودعت كويكي سكان طوكيو، التي تخضع لحالة الطوارئ الرابعة في مواجهة كورونا، إلى تشجيع الرياضيين في المنزل مع أسرهم وتجنب الخروج.

من جانبه، تعهد سوجا بتنظيم أولمبياد "آمنة"، مع التأكيد بأنه سيتم اتخاذ تدابير مضادة كافية لمكافحة فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى داخل قرية الرياضيين وبين الجمهور.