الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يزور الهند لبحث القضايا الإقليمية

بلينكن
بلينكن

قال دين طومسون، القائم بأعمال السكرتير المساعد لمكتب شئون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الهندية "نيودلهي"، اليوم الثلاثاء، تأتي لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعم التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية، ومن بينها الوضع في أفغانستان وقضية الإرهاب، والقضايا الأخرى التي تهم دول منطقة الاندو - باسيفيك.


وأضاف طومسون أن الزيارة التي من المقرر أن يجتمع خلالها بلينكن مع مسئولين هنود على رأسهم رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، ووزير الخارجية إس . جيشانكار، ستركز على توسيع نطاق التعاون الأمنى ومكافحة الارهاب.


وأوضح طومسون إن الوزير بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يتطلعان لاستضافة نظيريهما الهنديين في الحوار الوزاري الأمريكي الهندي السنوي ( 2+2 ) في وقت لاحق من العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك التزاما هنديا بالمشاركة في دعم السلام والتنمية الاقتصادية في أفغانستان.


وتابع" إننا نتوقع أن تبدي كافة دول المنطقة اهتماما بتحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان، ونحن نتطلع إلى التحدث مع شركائنا الهنود بشأن كيفية العمل معا لتحقيق ذلك الهدف وتجميع الأطراف المعنية ومواصلة العمل لتحقيق تسوية من خلال التفاوض حتى يمكن إنهاء الحرب الطويلة هناك".


وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى الهند منذ توليه منصبه.


يشار إلى أن زيارة بلينكن للهند تأتي في أعقاب زيارة ويندى شيرمان نائبة وزير الخارجية إلى الصين وتتزامن مع زيارة وزير الدفاع لويد أوستن لمنطقة جنوب شرق آسيا.

 

 وعلى صعيد آخر، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اتصالا هاتفيا مع نائبة الرئيس الكولومبي ووزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز، لتأكيد الشراكة الدائمة البلدين، مشددًا على أهمية الدفاع عن الديمقراطية وتعزيزها في المنطقة وخاصة في هاييتي ونيكاراجوا وفنزويلا وكوبا.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن بلينكين أكد امتنان واشنطن لحكومة كولومبيا لتواصلها النموذجي مع السكان المهاجرين الفنزويليين، معربًا في الوقت ذاته عن دعم الولايات المتحدة للتعافي من جائحة كوفيد-19 في كولومبيا إذ أشار إلى تبرع الولايات المتحدة مؤخرا بـ5ر2 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون و3.5 مليون جرعة من لقاح مودرنا لكولومبيا.

أمن تعاون لقاء أفغانستان الثلاثاء رئيس الوزراء مكافحة الإرهاب الوزراء الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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