رؤية للنشر تطرح عدد من الإصدارات فى مجال التحليل النفسى

تستعد دار رؤية للنشر والتوزيع٬ لطرح مجموعة كبيرة من الكتب المترجمة٬ في مجال الطب والتحليل النفسي٬ ومن بينها كتاب "المجمل في التحليل النفسي" للباحث الفرنسي دانييل لاجاش٬ من ترجمة مصطفي زيور وعبد السلام القفاش.

ودانييل لاجاش هو رائد التحليل النفسي بمفهومه الإكلينيكي في فرنسا٬ وواحد من أهم رموز التحليل النفسي٬ في القرن العشرين. وفي كتابه هذا "المجمل في التحليل النفسي"٬ يعرض دانييل لاجاش٬ انظرية التحليل النفسي بشكل مبسط ومختصر. كما يمتاز هذا الكتاب بأنه يشرح بشكل شيق قدرة التحليل النفسي وفعاليته في علاج العديد من الحالات المرضية. إن ما يميز هذا الكتاب هو منظور مؤلفه الطبي والإكلينيكي للتحليل النفسي. وبذلك فإن هذا الكتاب سوف يهم المهتمين بالطب وبالتحليل النفسي علي السواء٬ خصوصا أولئك المشككين في أن للعلاج النفسي التحليلي قيمة علاجية وإكلينيكية.



ــ كتاب "مسائل طبيعية" من تأليف سينيكا وترجمة حمادة أحمد علي



وفي هذا الكتاب الذي يحمل عنوانا جانبيا: "المياه الأرضية. نهر النيل. الغيوم. الرياح. الزلازل. المذنبات. النيران . البرق والرعد"٬ يسرد سينيكا معلومات جمة عن آراء الكتاب السابقين ويربطها نقديا بآرائه٬ ولا يفعل كتاب الأرصاد هذا الصنيع٬ فلم يناقش "أبيقور" و "لوكريتوس" أو لا يكاد يناقشوا أفكار سابقيهم في الأرصاد٬ وكانت هناك أعمال تسمي بالأعمال النقدية٬ والتي لا يزيد محتواها عن أنها تقدم مختصرات جوفاء لآراء الكتاب القدامي٬ ولكن لم يكن "سينيكا" واصفا بل مشاركا بوجهة نظره النقدية وناقدا لآراء السابقين بغية أن يصل إلي آرائه.

ــ النسخة العربية لكتاب "خمس محاضرات في التحليل النفسي" لرائد علم النفس سيجوند فرويد

والكتاب من ترجمة نيفين زيور وقدم له جهاد مصاروة٬ والذي يشير في مقدمته إلي أن هذا الكتاب يضم ترجمة خمس محاضرات لسيجموند فرويد٬ ألقاها في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر من العام 1909 وتعد هذه المحاضرات علامة فارقة في تاريخ "فرويد" الشخصي وتاريخ التحليل النفسي٬ إذا أنها كانت المرة الأولي التي يجري فيها تعريف الجمهور الأمريكي ــ الأنجلوفوني بالتحليل النفسي٬ الذي ظل مدة طويلة علما ألمانيا بالدرجة الأولي وأوروبيا بالدرجة الثانية.

ــ كتاب "فنيات العلاج بالتحليل النفسي" لسيجموند فرويد ومن ترجمة حسام الوسيمي



وهذا الكتاب هو الترجمة العربية الأولي لمجموعة من الأبحاث التي كتبها "فرويد" بين عامي 1911 و1915 عن فنيات العلاج بالتحليل النفسي٬ بعد أن أمضي سنوات مكبا علي بلورة نظرية متكاملة في التحليل النفسي. في هذا الكتاب يتحدث "فرويد" عن تفاصيل جلسة العلاج بالتحليل النفسي٬ كما يوضح الآداب التي تحكم سلوك المحلل وعلاقته المعقدة بالمريض٬ لذا يعد الكتاب مرجعا شديد الأهمية لكل المهتمين بالتحليل النفسي وخصوصا شباب المحللين ومن يفكرون في الاشتغال بالعلاج التحليلي.

ــ كتاب "الموجز في التحليل النفسي" من تأليف سيجمون فرويد



والكتاب من ترجمة سامي محمد علي وعبد السلام القفاش٬ وراجعه مصطفي زيور. نشر "فرويد" هذا الكتاب لأول مرة عام 1938 في آخر عمره. ويمثل هذا الكتاب محاولة "فرويد" تلخيص أبرز المحاور التي تنطوي عليها نظريته في التحليل النفسي٬ سواء في جانبها النظري أم التطبيقي. فيبدأ "فرويد" كتابه بشرح للحياة النفسية وللجهاز النفسي. مرورا بتلخيص لنظريته عن الأحلام وتفسيراتها٬ وانتهاءا بالأوصول الواجب اتباعها لمن يتصدي لمهنة التحليل النفسي. كما ينتهي الكتاب بمجموعة منتقاة تمثل أبرز مصطلحات هذا العلم مع شرح واف لها.