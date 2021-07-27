مصرع محام بطلق نارى بمركز الواسطى شمالى بنى سويف

لقي محام مصرعه بمحافظة بني سويف، مساء أمس الإثنين، بطلق ناري بمركز الواسطى شمالي المحافظة، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد تلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى "حسام . ح . ح" إثر تلقيه عيار ناري بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي "حسام.ح.ح" 32 سنة، محام، ومقيم مركز الواسطى، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء اسامة جمعة مدير مباحث المديرية وقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال أحمد شعبان، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الاجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى، إلى المستشفى لمتابعة الواقعة.

وأصدرت النقابة، بيانًا، قالت فيه: ينعي مجلس نقابة محامين بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطي ببني سويف، الذي وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث جنائي مرير.

وأشارت، إلى أن مجلس نقابة محامين بني سويف في حالة انعقاد الان وتواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقه ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.