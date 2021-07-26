سيارات ومحمول.. 2.4 مليار دولار فاتورة واردات المصريين من السلع المعمّرة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن المصريين استوردوا سلعًا معمرة بقيمة بلغت 2.4 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى عام 2021، مقابل 2.085 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 347.7 مليون دولار خلال عام.

أوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور"، أن واردات سيارات ركوب جاءت فى المرتبة الأولى بين السلع المعمرة التى ارتفعت لـ 1.2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 910.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 304.8 مليون دولار، يليها واردات هواتف للأفراد بقيمة 549.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من العام الحالى 2021، مقابل 504.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 44.5 مليون دولار.

أضاف الجهاز أن واردات شاشات تليفزيون بلغت 92.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 178.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 86.6 مليون دولار، كما ارتفعت واردات ثلاجات لـ 58.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 46 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 12.5 مليون دولار.

بينما تراجعت واردات أثاث لـ 44.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر من عام 2021 مقابل 53.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 9.5 مليون دولار، كما تراجعت وارداتها من أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها 2.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 856 ألف دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري لـ 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%).