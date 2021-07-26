وكيل وزارة الشباب بالقليوبية يشهد فعاليات «مصر بلا غرقى» ببنها

انطلقت اليوم الإثنين في محافظة القليوبية فعاليات مبادرة «مصر بلا غرقى» والتي تأتي بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

شهد فعاليات المبادرة الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية “إدارة الرياضة” ندوة تثقیفیة توعویة للمواطنین وإرشادات ونصائح للحد من حوادث الغرق ومھرجان للمنقذین وحراس الشواطئ وحمامات السباحة، لتوعية الشباب والمواطنين بمهارات عملية الإنقاذ وفى الوقت نفسه الحد من حوادث الغرق، وذلك بحمام السباحة بنادى بنها الرياضى بمدينة بنها فى محافظة القليوبية.

تهدف المبادرة الى رفع الوعي ونشر ثقافة الإنقاذ لدى المواطن والحد من حوادث الغرق، وتستهدف تدريب وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ.