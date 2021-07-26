«أنا مين» مؤتمر روحي بكنيسة القديس مار جرجس جنيفة بإيبارشية السويس

نظم “اجتماع البابا شنوده الثالث للشباب والشابات” بكنيسة القديس مار جرجس جنيفة بإيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا بموا، مؤتمرا روحياً بعنوان "أنا مين" على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الجاري.

وشارك بالحضور في فعاليات المؤتمر الآباء الكهنة بالكنيسة ومن بينهم القس بولس موريس والقس يوسف أميل والقس مينا إبراهيم والقس موسى سمير.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعدد من العظات الروحية من بينها عظة للقس يوسف اميل بعنوان “محتاج أفرح”.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، شارك الأنبا بموا أسقف السويس في ندوة مفتحة مع شباب الأقباط، وخدام الكنيسة، لاستقبال تساؤلاتهم في الموضوعات الاجتماعية والدينية المختلفة.

وتسعى إيبارشية السويس بشكل دائم إلى تقديم فعاليات ومؤتمرات شبابية، تستهدف مشاركة الشباب القبطي بكنائس الإيبارشية، به لدعم التواصل والحوار معهم ، كما استأنفت الإيبارشية خلال الشهر الجاري فعاليات الأنشطة الكنسية من اجتماعات روحية للشباب مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم السيدة العذراء مريم مطلع أغسطس المقبل، وتستمر على مدار 15 يوماً تنتهي بصلوات القداسات منتصف الشهر ذاته.

كما أعلنت الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استعداداتها، للاحتفال السنوي بصومها، حيث أعلن دير درنكة والسيدة العذراء مريم بياض ببني سويف استعدادتهم لاستقبال الزوار الأقباط خلال فترة الصوم ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.