الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 12 متهمًا في «خلية هشام عشماوي»

هشام عشماوي
هشام عشماوي

تستكمل  الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، غدًا، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوي"،  والمقرر في هذه الجلسة يتم مرافعة النيابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، بحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

والمتهمون هم: ميسرة محمد عبدالحكيم، علي محمد أحمد البدري، محمود الصباحي، أحمد رمضان محمود، أحمد حمدي، عادل خلف عبدالعال، إبراهيم عبيد، صلاح عبيد الشويخ، حازم محمد حامد، أحمد محمد الحسيني، معاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

كانت النيابة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

محاكمة 12 متهما هشام عشماوى جنايات القاهرة الدائرة الأولى ارهاب محاكم طرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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