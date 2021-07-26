الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن خطوات التقدم لمدرسة «stem» و«المتفوقين» بعين شمس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء أمور الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين stem ومدرسة المتفوقين بعين شمس، الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم اتباع الخطوات عبر الرابط التالي:

https://exls.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للفئات التي لم يتح لها التسجيل الإلكتروني ويستوفون لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات في موعد أقصاه 2021/8/3 وهي الفئات المذكورة عبر الرابط الإلكتروني.

وأعلنت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يستوفوا أوراقهم في قسم شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، كما يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت 9 أكتوبر 2021 وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعاً، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوماً للفصل الدراسي الأول و97 يوماً للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوماًً بما يعادل 32 أسبوعاً. 

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور. 

وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022 وحتى الخميس 9 يونيو 2022.

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11 يونيو 2022. 

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة. 

امتحانات نهاية العام ذكور اختبارات يوم الخميس الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية امتحان الشهادة الامتحانات الخريطة الزمنية للعام الدراسي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مدارس المتفوقين emis gov eg

رئيس التحرير

وائل لطفي

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