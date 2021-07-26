الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: اجتماع ثلاثي بين الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتى

ينعقد في هذه الأثناء اجتماعا ثلاثيا بين ​الرئيس اللبنانى ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ في ​قصر بعبدا​.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس عون استدعى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتا مقابل صوت واحد لنواف سلام و42 صوتا لم يسموا احداً، وغياب 3 نواب.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أن مهمة حكومته الأساسية هي تنفيذ المبادرة الفرنسية.

وقال «ميقاتي» بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: «أبلغني فخامة الرئيس نتيجة الاستشارات النيابية الإلزامية وتكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة».

وأكّد ميقاتي أنه «بالتعاون مع فخامة الرئيس نستطيع تشكيل الحكومة التي من مهامها الأولية تنفيذ المبادرة الفرنسية، والتي هي لمصلحة لبنان ولمصلحة الاقتصاد اللبناني».

وتابع: «أنا اليوم خطيت هذه الخطوة لتخفيف تمديد الحريق وإخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون كل اللبنانيين، أعلم أن الخطوة صعبة، ولكني مطمئن ومنذ فترة أدرس الموضوع ولو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لما كنت أقدمت على الأمر».

واستطرد: «ضروري في الخطوات الدستورية أن تكون لدي ثقة من النواب، ولكن ما أطلبه هو ثقة الشعب والناس وثقة كل شاب وشابة لوحدي ليس لدي عصا سحرية ونحن في حالة صعبة جداً». 

ولفت ميقاتي إلى أن مهمته «صعبة ولكنها سوف تنجح لو تضافرت جهود الجميع بدون مناكفات أو مهاترات ومن لديه أي حل فليتفضل».

فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن موعد استشارات تأليف الحكومة غدًا الثلاثاء في المجلس النيابي.

وكان الرئيس عون قد التقى بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بعد انتهاء الاستشارات النيابية وأبلغه تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة بعد تسميته من 72  نائباً من أصل 118. 

الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب اللبناني اجتماع ثلاثى قصر بعبدا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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