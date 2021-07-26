25 مصابًا بانقلاب «ربع نقل» في المنيا

أصيب 25 شخصًا نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية "بلنصورة" بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية "بلنصورة" بمركز أبوقرقاص ووقوع مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وتبين وقوع الحادث عند مدخل قرية "بلنصورة" التابعة لمجلس قروى أسمنت بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا وهم: حامد خ م 18 سنة، حمزه ا م 18 سنة، عبده ا خ 15 سنة، أحمد ع ا 16 سنة، محمود ش م 17 سنة، ريهام ح ع 17 سنة، ملك ا خ 17 سنة وجميعهم طلاب. نور الهدى ع ا 22 سنة، زينب ش م 30 سنة، محمد م ق 19 سنة، صفاء م ا 23 سنة، ليلي م ز 23 سنة، نصره ش م 32 سنة، سماح ج م 35 سنة، نجلاء ا ع 17 سنة، نورهان ن ع 17 سنة، ثريا ر ع 42 سنة، محمود م م 17 سنة، أحمد م ا 25 سنة سائق، هبه س م 32 سنة، مازن ع ع 18 سنة، رشا خ ح، وجميعهم مقيمين بقرية المحرص.

كما أصيبت هويدا ع ي 26 سنة مقيمة بقرية الفقاعى، ونهى ع ا 34 سنة مقيمة بأبوقرقاص، وردة ا ص 26 سنة مقيمة قرية "بلنصورة"، وتراوحت إصابتهم جميعًا بين كدمات وسجحات وكسور ما عدا حالة واحدة تعاني غيبوبة تامة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.