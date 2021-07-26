الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«روث أضاحي العيد» يهدد «رئيس الحي المتقاعس» بالتحقيق

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة تنظيف الشوارع وتخلصها من بواقي الأضاحي بالشوارع.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ضرورة عودة الشوارع الى طبيعتها والتخلص الفوري من أي اتساخ بالشوارع نتج عقب اثناء عيد الأضحى المبارك.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة عن إرسال محافظ القاهرة بيان لرؤساء الأحياء يتوعد فيه رئيس الحي المتقاعس عن أداء مهامه وتحويله للتحقيق في حالة ثبوت شوارع تحتفظ بروث الأضاحي بالشوارع.

واكد المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه ان محافظ القاهرة شكل لجنة لمتابعة شوارع القاهرة مدعومة برفع حالة نظافة الشوارع بالفيديو لمكتب المحافظ.

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