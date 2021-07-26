«آفاق تونس» يحمّل «النهضة» وحلفائها حالة الاحتقان في البلاد

حمّل حزب أفاق تونس، اليوم، حركة النهضة وحلفائها ما آلت إليه البلاد فى الآونة الأخيرة من احتقان، مؤكدة أنهم مسؤولون تماما عما وصلت إليه الأوضاع.

ودعا الحزب الرئاسة التونسية وكل القوى السياسية بالتجند للحفاظ على مكتسبات الثورة والانخراط في إصلاح وتعديل وبناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية واجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين والتونسيات.

وشدد أعضاء المكتب السياسي للحزب على ضرورة أن تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها الرئيس ضمانات للداخل والخارج أنها تعمل وفق الدستور وأن تونس في المسار الصحيح وأن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات و احترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي.