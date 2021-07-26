الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خطاب شكر إلى محافظ الشرقية بسبب مكتبة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تلقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خطاب شكر من السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، عن التقرير السنوي لمكتبة الزقازيق وفرعها بمدينة فاقوس والذي يتضمن مؤشرات أداء المكتبة وفرعها سواء من خلال إدارة المكتبة بالزقازيق أو من خلال تقييم البرنامج المركزي الآلي بمنظومة المكتبات، كما قدم مدير صندوق مكتبات مصر العامة الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على الجهد المبذول في توفير الأجواء المناسبة للعاملين بالمكتبة لتتبوأ مكانتها وتواصل أداء رسالتها التنويرية داخل المحافظة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مكتبتي مصر العامة بمدينتي الزقازيق وفاقوس عن العام المالي 2020/2021 م وما تم تقديمه من برامج متميزة وأنشطة ساهمت في زيادة عدد المشتركين والإعارات الخارجية والاطلاع الداخلي والإعداد الفني للمواد الجديدة مما ساهم في ظهور المكتبة بالمستوي اللائق والمتميز بين مكتبات المنظومة العشرين.

وأكد محافظ الشرقية دور مكتبة مصر العامة في تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة، وإتاحة أوعية معلوماتية (الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها) تواكب الاهتمام بالتعليم الذاتي، بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

وكانت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، قد أعلنت عن انطلاق الأنشطة الصيفية، مُشيرة إلى تنوع الأنشطة وفقاً لجدول تقوم به المكتبة أسبوعياً

وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق أن الأنشطة التي تقوم بها المكتبة هذا الأسبوع خلال الفترة من 22 مايو حتى 27 مايو وهى: نشاط «الشطرنج والكروشية ومسرح العرائس، والرسم للكبار وEnglish والصلصال والخط العربى، وحدوتة، وحلو وحادق، وغير حياتك ،وهاند ميد والتلوين والقرآن الكريم والموسيقى للكبار».

 

محافظة سفير مستوى المركزى تقييم برنامج الثقافية

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وائل لطفي

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