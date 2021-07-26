«الجنايات» تؤجل محاكمة 6 قتلوا مزارعا في البرلس بكفر الشيخ

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، محاكمة 6 متهمين بقتل مزارع بمركز البرلس، إلى جلسة اليوم الثالث من انعقاد المحكمة فى شهر أغسطس 2021، للمرافعة، وذلك بعد استماع المحكمة لشهادة الطبيبة الشرعية.

وذلك فى أحداث القضية رقم 1359 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة البرلس، و المقيدة برقم 55 لسنة 2021، كلى كفر الشيخ، وكان المستشار أشرف على ربيع، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال 6 متهمين بقتل "ا. ع. س ع"، مزارع، مع سبق الإصرار، بينهم زوجته، ونجليه، لأنهم فى ليلة 29 أغسطس عام 2020 بدائرة مركز البرلس، ارتكب المتهمون من الأول إلى الرابع، قتل مزارع برج البرلس، المذكور، وذلك بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "طوق كاوتشوك، ومشرط، ومحقن طبي.

تفاصيل الواقعة

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين اتلفوا حول المنزل بواسطة المفتاح الخاص بالمتهم الأول، و الذى يحتفظ به لكونه نجل المجنى عليه، و استغلوا كونه غارقا فى نومه، فكبل المتهمين الثالث و الرابع كلتا يديه، وأمر المتهم الأول نجله بالجلوس على رجليه ليمنعه من المقاومة، و كال له بسلاح أبيض "مشرط"، وطعنه فى بطنه.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الثانى ضغط على رقبة المجنى عليه بطوق من الكاوتش وخنقه، قاصدين بذلك جميعا بقتله وأحدثوا ما به من الإصابات، الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته.

المتهمون سرقوا 52 ألف جنيه من المجني عليه

كما وجه المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، للمتهمين أنهم فى ذات الزمان والمكان، سرقوا المنقولات الخاصة بالمجنى عليه المذكور، والمقدر بالتحقيقات 52 ألفا، و54 جنيها، وكان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة البيضاء والأدوات الأخرى المستخدمة فى الواقعة، كما جرى اتهامهم بإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص.

أما المتهمتين الخامسة، والسادسة، وجه لهم الاتهام بالاشتراك مع المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، بارتكاب جريمة القتل بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة، فحرضتا المتهمين على قتل المجنى عليه، واتفقنا معهم على ذلك، ومولوهم بمبالغ مالية نظرا لارتكاب تلك الجريمة، وكذا لشراء الأسلحة اللازمة لتنفيذها وقد تمت الجريمة