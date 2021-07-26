الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثاني.. نائب محافظ القاهرة تستكمل حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية

جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ

استكملت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، للحملة المكبرة، التي تقودها بجميع أحياء المنطقة والتي تستهدف رفع جميع التراكمات الإشغالات بالشوارع والميادين لعودة المظهر الحضاري والانضباط بجميع الشوارع.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية،على ضرورة السعي بالتنسيق مع هيئة  النظافة على رفع مستوى منظومة النظافة بجميع الاحياء، كما اشارت  إلى أن  الحملات سوف تستمر الايام المقبلة ولن تتوقف حتى تصل جميع الشوارع إلى أفضل مستوى من النظافة.

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حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية

و قادت نائب المحافظ، اليوم، حملة  بنطاق حى السيدة زينب  وحى مصر القديمة، وقد قامت بالمرور ببعض الشوارع بحى السيدة واستهدفت الحملة  سور مترو السيدة زينب، شارع السد أمام روضة السيدة و الديوره ومجرى العيون، و شارع بن يزيد بأرض يعقوب، و شارع السعدني بأرض يعقوب، و  شارع أبو حجر، و شارع أزبك بركة الفيل.

- رفع الإشغالات من منطقة المدبح 

وتم رفع جميع المخلفات والتراكمات كما تم رفع اشغالات من منطقة  المدبح بسوق الحتت، كما قامت الإدارات المعنية بغلق محل مخالف داخل منطقة  المدبح

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حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية



ووجهت المهندسة جيهان  عبد المنعم،  بضرورة تكثيف الحملات  والاستمرار فى تنفيذها بشكل دوري لمنع عودة أى تراكمات مرة اخرى، والتواجد بشكل دائم لمشرفى المربعات ومديرى المتابعة، كما تم رفع جميع الإشغالات بجميع الشوارع الرئيسية والميادين للتأكد من تحقيق الانضباط والسيولة المرورية ولمنع ظاهرة الباعة الجائلين.

وقد استكملت المرور بنطاق حى مصر القديمة للوقوف على حالة النظافة بنطاق الحى وقد تفقدت المنطقة المحيطة بجامع عمرو بن العاص وشارع ابو سيفين شارع حسن الأنور، وتم رفع بعض التراكمات والاشغالات.

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حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية

ووجهت بعدم السماح بأي مخالفات أو تجاوزات بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، وأكدت على ضرورة تكثيف حملات النظافة والاشغالات  وإزالة أي معوقات من شأنها تعطيل حركة السير، و بذل كافة الجهود واستمرار التواجد الميدانى للتأكد من حالة الانضباط بجميع الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري. 

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حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية


و رافقها خلال الجولة  السيد اللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر  القديمة  والسيد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى  السيدة زينب، ومديرى المتابعة بالاحياء المعنية والمنطقة الجنوبية  والإدارات التنفيذية والمعنية

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حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية

حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية

حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية
حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية
حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية
حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية
حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية
حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية
حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية
حملة رفع التراكمات بالمنطقة الجنوبية
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