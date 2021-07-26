محافظ بورسعيد : انتظام سير العمل بالميناء البرى الجديد ، وإشادة واسعة من المواطنين بمستوى تنفيذ الميناء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن انتظام سير العمل داخل الميناء البرى الجديد بحي الضواحي، وذلك بعد أن تم تشغيله تجريبًا ونقل وسائل النقل الجماعى وعربات الأجر بين المحافظات إلى الميناء البرى، حيث تابع المحافظ تقديم الخدمات للمواطنين بالميناء البري، مشددًا على تقديم خدمة مميزة تليق بمستوى تنفيذ الميناء البري، والذى صُمم على أعلى مستوى كونه يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها.

المحافظ : نقل موقف دمياط إلى الميناء البرى الجديد خلال الفترة المقبلة

وأوضح المحافظ، أن الفترة القادمة ستشهد نقل موقف دمياط إلى الميناء البري الجديد، لافتًا أن الموقف الجديد بحى الضواحى سيشمل جميع وسائل النقل الداخلى بين المحافظات، حيث تم تنفيذ الميناء بسعة كبيرة تشمل جميع وسائل النقل بين المحافظات ويوفر خدمات شركات (السوبر جيت، وشرق وغرب الدلتا وجوباص، وسيارات الأجرة بين المحافظات).

وأشار محافظ بورسعيد، أن الميناء البري الجديد حقق إشادة واسعة من جموع المواطنين المسافرين عبر الميناء، ويحقق الميناء البري الانسابية وسهولة الحركة، كما يوفر معايير السلامة والأمان، وأكد المواطنون أن الموقف الجديد يتمتع بمساحات مناسبة للمواطنين ووسائل النقل الجماعى وهو مالم يتحقق فى الموقف القديم، كما أكدوا أن الميناء البري واجهة حضارية مميزة لبورسعيد أمام زائريها من المحافظات الأخرى.