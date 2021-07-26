«نصب عليهم».. تجديد حبس 8 خطفوا شابا إفريقيا في المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس 8 أشخاص بينهم إفريقي الجنسية، بتهمة خطف مواطن، لقيامه بالنصب عليهم في مبلغ مالي قدره 37 ألف دولار ومحاولته الهرب من تسديد المبلغ ومماطلتهم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة، قد قررت حبس 8 أشخاص بينهم أجنبي بتهمة خطف مواطن ينتمي لدولة غينيا الاستوائية، لقيامه بالنصب عليهم في مبلغ مالي قدره 37 ألف دولار ومحاولته الهرب من تسديد المبلغ ومماطلتهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- تفاصيل البلاغ



وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا من زوجة المخطوف، وأبلغت بتلقيها اتصالًا هاتفيا من أحد المتهمين وطلب منها رد المبلغ المالي لإطلاق سراح زوجها فأبلغت الشرطة.

وتوصل رجال مباحث المقطم إلى هوية الخاطفين، وتم تحديد مكان إخفاء المخطوف، ونجح رجال الأمن في تحريره من قبضة خاطفيه، وإلقاء القبض على المتهمين، وهم 7 مصريين وليبيري.

وبينت التحريات أن الوسيط في عمليات تبادل الأموال، وضع خطة خطف الضحية للحصول على الأموال عقب مماطلته لهم تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق وبدأت جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة والعرض على النيابة العامة.



- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.