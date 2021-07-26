الكنيسة تهنيء راهب بحصوله على الماجستير وتودع آخر

قال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا، الأسقف العام والمسؤول عن قناة مارمرقس “مي سات” الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لإتمام طقس القداس الإلهي احتفالًا بمرور 40 يومًا على رحيل الراهب القمص مينا الأبنوبى.

وقال المركز: “قداس ذكرى الأربعين للمتنيح الراهب القمص مينا الأبنوبى يوم الأربعاء الموافق ٢٨ /٧ / ٢٠٢١ ويصلي القداس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديده ورئيس دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي العامر بجبل أبنوب”.

وعلى صعيد آخر، أوضح المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا، الأسقف العام والمسؤول عن قناة مارمرقس “مي سات” الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الراهب القس سيداروس المحرقي حصل على رسالة الماجستير، والتي جاءت بعنوان خدمة عيد الصليب بحسب ترتيب (تيبيكون) دير السيدة العذراء بجبل قسقام (الدير المحرق).

ومن جهة أخرى، نعى المركز نياحة الراهب القمص أشعياء الأنبا بولا، الذي ولد في ٥ يناير ١٩٥٩م بمركز طما بمحافظة سوهاج، باسم رشاد ثابت بخيت مرجان، وانضم إلى الدير في ١٥ ديسمبر ١٩٨٥م، وترهب في ٢٠ ديسمبر١٩٨٥م بيد الراحل الأنبا أغاثون، ونال نعمة الكهنوت في ١٠ أكتوبر ١٩٨٦م بيد مثلث الرحمات الأنبا أغاثون، ونال نعمة القمصية في ١٦ يوليو ٢٠١٠ م بيد نيافة الأنبا دانيال رئيس الدير، وتنيح ٢٥ يوليو ٢٠٢١ م عن عمر ٦٢ عاما.

من جانبه قدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات، خالص العزاء إلى الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص أشعياء الأنبا بولا، طالبين من الله نياحًا لروحه وتعزيات السماء لأسرته ولأولاده ومحبيه.