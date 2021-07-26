البرلمان يوافق على تخفيض رسوم تراخيص إنشاء المزارع السمكية غير المؤجرة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تخيفض رسوم تراخيص إنشاء المزارع السمكية والمفارخ السمكية غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون ألفي جنيه للفدان الواحد أو جزءا منه سنويًا، بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه.

وتنص المادة على أنه «لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفي جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويًا».

ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته، على أن تسدد نقداً أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وكانت المناقشات قد تراوحت ما بين مطالبات بخفض الحد الأقصي للفدان ليصل إلى ألف جنيه دون تمييز لأنواع المزارع السمكية، حسبما اقترح النائب محمود قاسم، وما بين اقتراح النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الذي طالب بالانحياز للصياد، وأشار إلى أهمية خفض الرسوم لمزارعي "البلطي" التي وصفها بالأكلة الشعبية للمواطنين، والتي تحتاج إلى أفدنة أكثر من غيرها، وبالتالي فإن قيمة الـ3 آلاف للفدان ستؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج، فيما اقترح النائب محمد الصمودي أن تكون ألف جنيه للفدان أو حسب المساحة، ويكون بواقع 500 جنيه للفدان بالنسبة للبلطي.