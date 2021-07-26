خطر جديد يهدد إثيوبيا ويتجاهله آبي أحمد بسبب تغييرات المناخ والفيضانات

سلطت مجلة "مودرن دبلوماسي" الأمريكية، الضوء على بحيرة توركانا، التي تقع في جزء جاف من شمال كينيا، والتي بدت منذ سنوات تجف.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن تدفقات النهر الرئيسية مكتومة بالسدود ويخشى الكثيرون من أن مستويات المياه كانت مهيأة للانخفاض بمقدار الثلثين، مما تسبب في انقسام البحيرة إلى جسمين مائيين أصغر.

وقال أحد التقارير إن هذه كانت "كارثة بحر آرال في طور التكوين" - حيث لم يتبق منها سوى 10 في المائة من البحر الأصلي.

لكن دراسة جديدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تتنبأ بمستقبل أكثر رطوبة لبحيرة توركانا - وربما أكثر خطورة على 15 مليون شخص يعيشون على شواطئها.

ووجد التقرير أنه على مدار العشرين عامًا القادمة ، من المحتمل أن يؤدي تغير المناخ إلى هطول أمطار غزيرة فوق تدفقات نهر بحيرة توركانا ، مما قد يرفع مستويات المياه في البحيرة نفسها ويزيد من احتمالية حدوث فيضانات شديدة.

وحثت الدراسة المسئولين في كينيا وإثيوبيا، المتاخمتين لبحيرة توركانا ، على الاستعداد لمستقبل تتكرر فيه فيضانات كانت نادرة في السابق ، مثل تلك التي ضربت المنطقة في عامي 2019 و 2020.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل الأزمة التي اشعلها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد مع مصر والسودان بسبب ملئ خزان سد النهضة، رغم الخطورة الكبرى من هذه الخطوة والتي قد تتسبب في غرق اثيوبيا والسودان.

ويبدو ان آبي أحمد يتجاهل هذه التحذيرات من أجل تحقيق مصالحه الشخصية بغض النظر عن المخاطر الناجمة عنها

ويقول فرانك تورياتونجا ، نائب رئيس مكتب إفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "يعتقد الكثير من الناس أن تغير المناخ يمثل مشكلة للمستقبل، ولكن كما تظهر بحيرة توركانا ، فإن هذا يحدث الآن وهو يجبر الناس بالفعل على التكيف مع الظروف الجديدة."

وبحسب الصحيفة، فإن بحيرة توركانا هي أكبر بحيرة صحراوية في العالم ، هي جزء من حوض أومو توركانا ، الذي يمتد إلى أربع دول: إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، يعتبر الحوض موطنًا للعديد من النباتات والحيوانات النادرة.

منذ عام 1988 ، أقامت إثيوبيا سلسلة من السدود الكهرومائية على رافدها الرئيسي ، نهر أومو ، مما أدى إلى تنبؤات بزوال بحيرة توركانا.

وباستخدام نماذج متطورة لموارد المياه وتحليل سيناريو تغير المناخ ، وجد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجديد أن ما يصل إلى ثمانية مستوطنات بشرية حول البحيرة يمكن أن تغمرها الفيضانات بشكل دوري.

في حين أن الفيضانات الشديدة والمفاجئة كانت نادرة ، تتوقع نماذج تغير المناخ أن يصبح هذا أكثر انتظامًا ويؤثر على المزيد من الناس إذا لم يتم وضع تدابير التكيف.

ودعا التقرير إلى تحسين التعاون الدولي وإجراءات التكيف ، بما في ذلك إعادة التشجير والحراجة الزراعية وتجنب البناء في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات.